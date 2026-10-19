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Опубликовано 19 октября, 00:02

Трамп заявил, что не хочет отталкивать РФ от переговорного процесса по Украине

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

В переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта достигнут значительный прогресс. Об этом в соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, он не хочет предпринимать ничего, что по глупости могло бы оттолкнуть Россию от стола переговоров.

«Достигнут большой прогресс», — указал Трамп.

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Ранее Трамп заявил о пользе для всего мира от заморозки санкций против России. Напомним, американский президент на неопределённый срок приостановил применение ряда ограничительных мер из масштабного законопроекта. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, зачем это нужно.

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Артур Лапсаков
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