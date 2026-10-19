Трамп заявил, что не хочет отталкивать РФ от переговорного процесса по Украине

В переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта достигнут значительный прогресс. Об этом в соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, он не хочет предпринимать ничего, что по глупости могло бы оттолкнуть Россию от стола переговоров.