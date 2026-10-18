60 дней раздумий: Рубио объяснил, зачем Трамп поставил санкции на паузу

Президент США Дональд Трамп намерен взять до двух месяцев на изучение возможных последствий новых антироссийских санкций. Вашингтон хочет заранее просчитать, как дополнительные ограничения и торговые пошлины отразятся не только на мировых рынках, но и на американской экономике. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт Reuters.

«Я думаю, президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, что введение как санкций, так и пошлин будет означать для мировой экономики и даже для экономики США», — пояснил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

По словам Рубио, администрация Белого дома намерена тщательно взвесить потенциальные экономические риски, прежде чем принимать окончательное решение. Особую сложность представляет зависимость ряда торговых партнёров Вашингтона, включая Индию, от поставок российских энергоресурсов.

Речь идёт о законе, подписанном американским президентом в сентябре. Документ предусматривает возможность введения дополнительных импортных тарифов до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. Для товаров, поступающих непосредственно из России, максимальная ставка может достигать 500%.

При этом Трамп уже распорядился временно не применять предусмотренные законодательством меры. Таким образом, новые ограничения остаются в распоряжении американской администрации, однако их дальнейшая судьба будет зависеть от результатов экономической оценки.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп приостановил применение части антироссийских санкций по закону Грэма*. Своё решение глава Белого дома объяснил национальными интересами США. При этом он сохранил возможность задействовать ограничения позднее, если сочтёт такой шаг необходимым.

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