Конец санкционной войны? Дмитриев назвал исторической приостановку закона Грэма*
Дмитриев назвал приостановку «адских» санкций Грэма* историческим моментом
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Отказ Вашингтона от немедленного введения новых антироссийских ограничений открывает дополнительные перспективы для экономического сближения Москвы и США. Такое решение администрации Белого дома имеет историческое значение и отвечает интересам обеих держав. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.
Речь идёт о приостановке санкционных мер, предусмотренных законом, названным в честь покойного американского сенатора Линдси Грэма*. По оценке Дмитриева, этот шаг знаменует переход от политики давления к поиску точек соприкосновения.
«Вместо санкций и конфронтации — диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», — подчеркнул он.
Руководитель фонда считает, что реализация жёстких рестрикций могла практически парализовать торгово-инвестиционные связи двух государств, одновременно спровоцировав серьёзные потери для американской экономики и международных рынков. Совместные проекты, напротив, способны укрепить финансовую устойчивость, восстановить взаимное доверие и создать предпосылки для долгосрочного мира.
Ранее Life.ru сообщал о переговорах России и США по отмене санкций в отношении российских компаний. Однако Вашингтон пока считает полноценное снятие подобных ограничений затруднительным, хотя отдельные послабления для операций с российской нефтью уже вводились. Кроме того, «адские» санкции Грэма* также не дошли до дела.
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.