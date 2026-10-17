Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 08:23

Конец санкционной войны? Дмитриев назвал исторической приостановку закона Грэма*

Дмитриев назвал приостановку «адских» санкций Грэма* историческим моментом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отказ Вашингтона от немедленного введения новых антироссийских ограничений открывает дополнительные перспективы для экономического сближения Москвы и США. Такое решение администрации Белого дома имеет историческое значение и отвечает интересам обеих держав. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.

Речь идёт о приостановке санкционных мер, предусмотренных законом, названным в честь покойного американского сенатора Линдси Грэма*. По оценке Дмитриева, этот шаг знаменует переход от политики давления к поиску точек соприкосновения.

«Вместо санкций и конфронтации диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», — подчеркнул он.

Руководитель фонда считает, что реализация жёстких рестрикций могла практически парализовать торгово-инвестиционные связи двух государств, одновременно спровоцировав серьёзные потери для американской экономики и международных рынков. Совместные проекты, напротив, способны укрепить финансовую устойчивость, восстановить взаимное доверие и создать предпосылки для долгосрочного мира.

Макрон заявил о расколе между США и ЕС из-за сделки Трампа с РФ по дизелю
Макрон заявил о расколе между США и ЕС из-за сделки Трампа с РФ по дизелю

Ранее Life.ru сообщал о переговорах России и США по отмене санкций в отношении российских компаний. Однако Вашингтон пока считает полноценное снятие подобных ограничений затруднительным, хотя отдельные послабления для операций с российской нефтью уже вводились. Кроме того, «адские» санкции Грэма* также не дошли до дела.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • США
  • Санкции против России
  • Линдси Грэм
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar