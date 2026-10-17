Отказ Вашингтона от немедленного введения новых антироссийских ограничений открывает дополнительные перспективы для экономического сближения Москвы и США. Такое решение администрации Белого дома имеет историческое значение и отвечает интересам обеих держав. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.

Речь идёт о приостановке санкционных мер, предусмотренных законом, названным в честь покойного американского сенатора Линдси Грэма*. По оценке Дмитриева, этот шаг знаменует переход от политики давления к поиску точек соприкосновения.

«Вместо санкций и конфронтации — диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», — подчеркнул он.

Руководитель фонда считает, что реализация жёстких рестрикций могла практически парализовать торгово-инвестиционные связи двух государств, одновременно спровоцировав серьёзные потери для американской экономики и международных рынков. Совместные проекты, напротив, способны укрепить финансовую устойчивость, восстановить взаимное доверие и создать предпосылки для долгосрочного мира.