Россия и США обсуждают отмену санкций для компаний, заявил Дмитриев

США пока считают сложным снятие санкций с российских компаний. Об этом спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал в интервью ИС «Вести».

В ходе беседы речь зашла о возможности отмены ограничений для поставок российского дизельного топлива на американский рынок в рамках заключённой сделки. Дмитриев напомнил, что Москва поднимала вопрос об освобождении отечественных предприятий от рестрикций во время визита в Вашингтон. Однако добиться соответствующего решения пока не удалось.

«Сейчас пока Соединённые Штаты занимают позицию, что снимать санкции с компаний — это сложно, но мы работаем с ними по различным направлениям», — ответил он.

При этом американские власти ранее уже делали послабления в отношении российской нефти. По словам спецпредставителя, такие исключения вводились на месячной основе и не предполагали полноценного снятия санкций с компаний.

Ранее Life.ru сообщал о начале переговоров российских и американских компаний по поставкам дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак рассказал, что к обсуждению подключились энергетические ведомства обеих стран. Вашингтон временно разрешил соответствующие операции, после чего стороны приступили к согласованию условий экспорта.