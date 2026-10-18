Трамп заявил о пользе для всего мира от заморозки санкций против России

Приостановка новых санкционных мер против России принесёт пользу не только Соединённым Штатам, но и другим странам. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, комментируя своё решение временно отказаться от применения ограничений, которые предусматривает закон Грэма*.

«Многие из вас ещё не знают о моем решении, но вы разберётесь в этом. Это хорошее решение. Это решение принесёт пользу нашей стране и, я полагаю, всему миру», — сказал Трамп журналистам во Флориде.

Американский лидер подчеркнул, что вопрос санкций против России имеет значение далеко за пределами США. По его словам, последствия принятого решения касаются «всей планеты».

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп на неопределённый срок приостановил применение ряда ограничительных мер из масштабного законопроекта Грэма*. При этом президент не отменил сам закон, а его решение не затронуло антироссийские санкции, которые уже действуют. Глава Белого дома объяснил паузу в новых ограничениях национальными интересами Соединённых Штатов. Конкретных сроков возобновления приостановленных мер он не назвал.

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