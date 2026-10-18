Белый дом объяснил отказ от новых санкций против России стремлением к миру

Введение новых санкций против России сейчас может помешать усилиям Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Именно поэтому президент США Дональд Трамп решил пока не задействовать дополнительные ограничения, предусмотренные законом Грэма*. Об этом заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс в комментарии Axios.

«Применение санкционных положений сейчас будет препятствовать текущим усилиям США по заключению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения между Украиной и Россией», — пояснила Роджерс.

При этом американская администрация не отказывается от возможности усилить экономическое давление на Москву в будущем. По словам представительницы Белого дома, Трамп сохраняет право воспользоваться предоставленными ему полномочиями, если сочтёт это необходимым для защиты национальных интересов США.

Напомним, Трамп приостановил применение ряда мер из масштабного ограничительного законопроекта на неопределённый срок, не отменяя сам закон. Уже действующие антироссийские санкции решение не затрагивает. Сам американский лидер объяснил это решение национальными интересами Соединённых Штатов.