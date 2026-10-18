«Ложная дилемма»: Глава Минфина США отверг условие Зеленского для завершения конфликта

Министр финансов США Скотт Бессент назвал ошибочной позицию Владимира Зеленского, согласно которой завершение украинского конфликта должно быть связано с победой Киева. По мнению главы американского Минфина, прекратить боевые действия необходимо путём переговоров. Об этом он заявил в эфире программы Meet the Press на телеканале NBC News.

«Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, заявив, что Украина должна победить. Война должна закончиться. И это будет сделано за счёт урегулирования путём переговоров», — подчеркнул Бессент.

Американский министр напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости скорейшего прекращения конфликта. По его словам, глава Белого дома ежедневно работает над достижением мирного соглашения между Москвой и Киевом.