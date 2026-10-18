«Ложная дилемма»: Глава Минфина США отверг условие Зеленского для завершения конфликта
Бессент раскритиковал Зеленского за требование победы Украины для завершения конфликта
Скотт Бессент. Обложка © X / Treasury Secretary Scott Bessent
Министр финансов США Скотт Бессент назвал ошибочной позицию Владимира Зеленского, согласно которой завершение украинского конфликта должно быть связано с победой Киева. По мнению главы американского Минфина, прекратить боевые действия необходимо путём переговоров. Об этом он заявил в эфире программы Meet the Press на телеканале NBC News.
«Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, заявив, что Украина должна победить. Война должна закончиться. И это будет сделано за счёт урегулирования путём переговоров», — подчеркнул Бессент.
Американский министр напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости скорейшего прекращения конфликта. По его словам, глава Белого дома ежедневно работает над достижением мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Высказывание Бессента прозвучало после интервью Зеленского тому же телеканалу. Украинский лидер признал, что без американской поддержки Киеву будет крайне сложно добиться победы. При этом он выразил надежду, что Вашингтон не займёт сторону Москвы, назвав подобный шаг исторической ошибкой.