«Не любят, а презирают»: Журналистка из США раскрыла реальное отношение американцев к Зеленскому
Журналистка Билс заявила, что американцы считают Зеленского попрошайкой
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В США Владимира Зеленского воспринимают как назойливого попрошайку, который постоянно требует помощи от Вашингтона. Такое мнение высказала американская журналистка и основатель проекта DD Geopolitics Сара Билс в беседе с РИА «Новости».
По её словам, отношение к Зеленскому стало заметно более негативным после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Журналистка утверждает, что многие американцы раздражены постоянными просьбами Киева о военной и финансовой поддержке.
«Я бы даже не сказала, что его просто недолюбливают — скорее, его презирают. Люди считают его попрошайкой, считают его назойливым», — заявила Билс.
Журналистка также считает, что в США всё больше людей воспринимают Зеленского как политика, зависимого от внешних сил. Она назвала его «марионеткой», однако не привела в подтверждение своей оценки результатов социологических исследований.
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп, по оценке бывшего советника американского военного командования Марка Войджера, воспринимает Владимира Зеленского как препятствие к мирному урегулированию. Кроме того, американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может ужесточить позицию в отношении Зеленского после промежуточных выборов в Конгресс. По мнению эксперта, развитие событий будет зависеть от внутриполитической ситуации в США.
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