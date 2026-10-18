В США Владимира Зеленского воспринимают как назойливого попрошайку, который постоянно требует помощи от Вашингтона. Такое мнение высказала американская журналистка и основатель проекта DD Geopolitics Сара Билс в беседе с РИА «Новости».

По её словам, отношение к Зеленскому стало заметно более негативным после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Журналистка утверждает, что многие американцы раздражены постоянными просьбами Киева о военной и финансовой поддержке.

«Я бы даже не сказала, что его просто недолюбливают — скорее, его презирают. Люди считают его попрошайкой, считают его назойливым», — заявила Билс.

Журналистка также считает, что в США всё больше людей воспринимают Зеленского как политика, зависимого от внешних сил. Она назвала его «марионеткой», однако не привела в подтверждение своей оценки результатов социологических исследований.