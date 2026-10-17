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Опубликовано 17 октября, 11:01

«Мелкая помеха к миру»: Трамп перестал скрывать презрение к Зеленскому

Войджер: Трамп презирает Зеленского и видит в нём препятствие на пути к миру

Обложка © Telegram/ Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram/ Zelenskiy / Official

Американский лидер Дональд Трамп воспринимает Владимира Зеленского как препятствие к мирному урегулированию, считает бывший советник командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер. Такую оценку он высказал в интервью Sky News.

По мнению Войджера, американский президент не скрывает презрения к украинскому лидеру и не воспринимает его как равного собеседника.

«Он не относится к нему как к равному и считает его мелкой помехой, препятствием к миру», — сказал эксперт.

Войджер также считает, что Трамп перекладывает на Зеленского ответственность за собственные неудачи во внутренней и международной политике, сделав главу киевского реима «козлом отпущения».

Володин: Зеленский стал «козлом отпущения» Трампа недавно, а козлом — давно
Володин: Зеленский стал «козлом отпущения» Трампа недавно, а козлом — давно

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп призвал Украину найти нового президента, способного заключить мирную сделку. Выступая 10 октября перед журналистами в Вашингтоне, он обвинил Зеленского в том, что тот упустил возможности договориться об урегулировании конфликта.

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Татьяна Миссуми
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