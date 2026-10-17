«Мелкая помеха к миру»: Трамп перестал скрывать презрение к Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп воспринимает Владимира Зеленского как препятствие к мирному урегулированию, считает бывший советник командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер. Такую оценку он высказал в интервью Sky News.

По мнению Войджера, американский президент не скрывает презрения к украинскому лидеру и не воспринимает его как равного собеседника.

«Он не относится к нему как к равному и считает его мелкой помехой, препятствием к миру», — сказал эксперт.

Войджер также считает, что Трамп перекладывает на Зеленского ответственность за собственные неудачи во внутренней и международной политике, сделав главу киевского реима «козлом отпущения».