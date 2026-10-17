«Мелкая помеха к миру»: Трамп перестал скрывать презрение к Зеленскому
Войджер: Трамп презирает Зеленского и видит в нём препятствие на пути к миру
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Американский лидер Дональд Трамп воспринимает Владимира Зеленского как препятствие к мирному урегулированию, считает бывший советник командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер. Такую оценку он высказал в интервью Sky News.
По мнению Войджера, американский президент не скрывает презрения к украинскому лидеру и не воспринимает его как равного собеседника.
«Он не относится к нему как к равному и считает его мелкой помехой, препятствием к миру», — сказал эксперт.
Войджер также считает, что Трамп перекладывает на Зеленского ответственность за собственные неудачи во внутренней и международной политике, сделав главу киевского реима «козлом отпущения».
Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп призвал Украину найти нового президента, способного заключить мирную сделку. Выступая 10 октября перед журналистами в Вашингтоне, он обвинил Зеленского в том, что тот упустил возможности договориться об урегулировании конфликта.