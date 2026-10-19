Трамп: Зеленский утратил земли, Украина в руинах, океаны и моря исчезли

Украина столкнулась с масштабными разрушениями и серьёзными потерями за время военного конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось из-за гибели и ранений. Свою оценку ситуации американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

Трамп также считает, что Владимир Зеленский упустил возможность договориться о более выгодных условиях завершения конфликта. По мнению главы Белого дома, два года назад украинская сторона находилась в гораздо лучшем положении для заключения соглашения.

«Его [Зеленского] страна в руинах, большая часть его территории утрачена, его океаны и моря исчезли, его мужское население сократилось, ранено и/или погибло», — написал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что выступает за прекращение боевых действий на Украине и хочет добиться завершения конфликта.

Также Трамп усомнился в желании Зеленского заключить мирное соглашение. По его мнению, киевский главарь не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств.