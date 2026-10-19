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Опубликовано 19 октября, 00:32

Трамп заявил о прогрессе в переговорном процессе по Украине

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

В ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине достигнут прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Достигнут значительный прогресс», — написал он.

Глава Белого дома добавил, что к этому относятся переговоры об освобождении пленных.

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Трамп также отметил, что не хочет предпринимать ничего, что по глупости могло бы заставить Россию выйти из переговорного процесса. По его словам, стороны продолжают искать пути для завершения конфликта.

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Артур Лапсаков
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