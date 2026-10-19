Трамп заявил о прогрессе в переговорном процессе по Украине

В ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине достигнут прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что к этому относятся переговоры об освобождении пленных.

Трамп: Зеленский, вероятно, никогда и не хотел заканчивать конфликт с Россией

Трамп: Зеленский, вероятно, никогда и не хотел заканчивать конфликт с Россией

Трамп также отметил, что не хочет предпринимать ничего, что по глупости могло бы заставить Россию выйти из переговорного процесса. По его словам, стороны продолжают искать пути для завершения конфликта.