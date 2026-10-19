Трамп заявил о прогрессе в переговорном процессе по Украине
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В ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине достигнут прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Достигнут значительный прогресс», — написал он.
Глава Белого дома добавил, что к этому относятся переговоры об освобождении пленных.
Трамп также отметил, что не хочет предпринимать ничего, что по глупости могло бы заставить Россию выйти из переговорного процесса. По его словам, стороны продолжают искать пути для завершения конфликта.