Буданов* и Умеров войдут в украинскую делегацию в Осло

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и руководитель украинской Службы внешней разведки Рустем Умеров войдут в состав делегации Киева на переговорах с США в Осло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

В переговорах также примут участие первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель руководителя офиса Павел Палиса. Ожидается, что к ним должен присоединиться и сам Зеленский.

Американскую сторону по видеосвязи представит спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Встреча запланирована на вторую половину 20 октября.

К консультациям также присоединятся премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб и представители европейских стран. Участники намерены обсудить дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что инициатором переговоров в Осло выступил Киев, попросивший привлечь к встрече представителей Белого дома. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что украинская сторона сама обратилась с такой просьбой. По его словам, Осло и Хельсинки рассчитывают помочь продвинуть дипломатический процесс.

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