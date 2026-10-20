Карты раскрыты: Норвегия подтвердила, что Киев выпросил раунд в Осло и аудиенцию у эмиссаров Белого дома

Инициатором новых консультаций по урегулированию конфликта выступила Украина. Именно Киев настоял на организации встречи в Осло и потребовал привлечь к диалогу американского спецпосланника Стива Уиткоффа, о чём открыто заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре.

Во вторник скандинавский премьер-министр примет Владимира Зеленского и финского лидера Александра Стубба. На этих контактах будут присутствовать Уиткофф, а также зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.

«Украина попросила, чтобы американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились к переговорам. Я рад, что это возможно. В последнее время разные страны принимали дипломатические переговоры, и Норвегия с Финляндией рады, что могут внести свой вклад в их развитие. Цель заключается в том, чтобы настроить эту дипломатическую работу на конструктивный лад», — отметил премьер.

Заокеанские переговорщики подключатся к раунду в смешанном формате. По сведениям принимающей стороны, Уиткофф прибудет в столицу королевства лично, а Кушнер поучаствует в дискуссии по видеосвязи.

Ранее сведения о закрытом мероприятии распространил израильский журналист Барак Равид. Согласно его информации, сразу после завершения норвежского раунда Стив Уиткофф рассчитывает отправиться с визитом в Россию.

Ранее сообщалось, что Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Осло. По информации Reuters, американский спецпосланник намерен обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта. Ещё одной темой может стать освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, который находится в российском заключении. К консультациям в Норвегии также планировал присоединиться зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, однако из-за болезни он может участвовать дистанционно.