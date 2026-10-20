Стубб едет в Осло, где готовятся переговоры Зеленского с Уиткоффом

Президент Финляндии Александер Стубб 20 октября посетит Осло, где в этот день ожидаются переговоры спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским. О рабочем визите финского президента сообщила его канцелярия.

В норвежской столице Стубб встретится с Зеленским и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Главными темами консультаций станут украинский конфликт и ситуация с безопасностью в Европе.

Ранее Life.ru рассказывал, что 9 октября в Майами представители США, Украины, НАТО и Евросоюза обсудили пути урегулирования конфликта до наступления зимы. В повестку вошли гарантии безопасности, устойчивость украинской энергетики и послевоенное восстановление. Однако переговоры завершились раньше запланированного срока. По данным Financial Times, причиной стали разногласия после объявления Дональдом Трампом о договорённостях с Москвой по поставкам дизельного топлива.

Несмотря на возникшие противоречия, дипломатические контакты продолжились. Так, 18 октября Зеленский провёл разговор с Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны вернулись к итогам консультаций во Флориде и обсудили дальнейшие шаги. Украинский политик выразил готовность продолжать взаимодействие с Вашингтоном, однако о конкретных новых договорённостях не сообщил.