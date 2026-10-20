Советник Трампа Кушнер заболел гриппом и пропустит очные переговоры в Осло

Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заболел гриппом и не сможет лично присутствовать на переговорах по Украине в Осло. Он подключится к встрече по видеосвязи, чтобы не подвергать других участников риску заражения. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Встреча запланирована на 20 октября. Американскую сторону в норвежской столице лично представит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Как пишет Axios, к обсуждению также должны присоединиться Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, Евросоюза и НАТО.

Участники намерены согласовать предложения по урегулированию украинского конфликта, которые затем могут представить России. По информации Axios, после консультаций в Осло Уиткофф планирует отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Ранее Life.ru сообщал, что 9 октября переговоры американской и украинской делегаций в Майами завершились досрочно. По данным Financial Times, Киев отказался от второго дня консультаций после объявления Трампом о договорённостях с Россией по дизельному топливу.

На фоне возникших разногласий Уиткофф и Кушнер отложили запланированную поездку в Москву. Вашингтон хотел сначала выяснить, готовы ли Украина и европейские страны согласовать единое мирное предложение. При этом 18 октября Зеленский вновь связался с американскими переговорщиками, чтобы обсудить результаты предыдущих консультаций и дальнейшие дипломатические шаги.