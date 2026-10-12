Axios сообщил об отсрочке визита Уиткоффа и Кушнера в Москву из-за Киева
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Обложка © kremlin.ru
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву на фоне обострения отношений Вашингтона с Киевом. По данным Axios, представители Штатов ждут, пока станет понятно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое мирное предложение для России.
«На фоне кризиса в отношениях с Украиной спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое единое предложение для [президента РФ Владимира Путина]», — пишет Axios.
Ранее издание сообщало, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на этой неделе.
До этого переговоры представителей Украины, США, Евросоюза и НАТО в Майами завершились досрочно. СМИ сообщили, что участники не договорились о продолжении встречи 10 октября. Кроме того, Axios раскрыл подробности требований Вашингтона к Киеву. По данным портала, президент США Дональд Трамп неоднократно просил Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку они влияли на цены на топливо в США. Позже Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
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