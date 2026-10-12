Axios сообщил об отсрочке визита Уиткоффа и Кушнера в Москву из-за Киева

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву на фоне обострения отношений Вашингтона с Киевом. По данным Axios, представители Штатов ждут, пока станет понятно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое мирное предложение для России.

«На фоне кризиса в отношениях с Украиной спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое единое предложение для [президента РФ Владимира Путина]», — пишет Axios.

Ранее издание сообщало, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на этой неделе.