Историк Гавришко высмеяла реакцию Киева на соглашение США и России

Украинские чиновники пытаются представить себя жертвами после неудачных переговоров с американской стороной в Майами. Такое мнение высказала историк Марта Гавришко в соцсети X.

«Судя по всему, новость была настолько шокирующей, что у них чуть не случился коллективный инфаркт. По-настоящему достойное «Оскара» выступление. Украинские чиновники играют свою любимую роль жертв», — иронично написала Гавришко.

Так историк прокомментировала публикацию СМИ о реакции украинской делегации на договорённость Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива. По данным издания, представители Киева «почувствовали себя дураками», когда узнали об этом соглашении.

Гавришко считает, что украинское руководство не учитывает один важный момент — у западных союзников есть собственные национальные интересы. Они не всегда совпадают с требованиями Киева. По мнению историка, Украина всё сильнее зависит от Запада и превращается в его военный аванпост. При этом украинские чиновники, как полагает Гавришко, удивляются тому, что страны, оказывающие им поддержку, руководствуются собственными приоритетами.

«Если вы решили играть роль вассала, не удивляйтесь, когда феодал начнет отдавать приказы», — заключила Гавришко.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизельного топлива после неоднократных просьб к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Белый дом около шести раз обращался к Владимиру Зеленскому с таким требованием. Перед объявлением о сделке представители США на переговорах с украинской делегацией в Майами обсуждали возможность прекратить передачу Киеву разведданных из-за ударов по российским НПЗ. При этом источник в США опроверг информацию о том, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер напрямую угрожали украинским переговорщикам.