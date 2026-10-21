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Опубликовано 21 октября, 10:55

«Был очень прямолинеен»: Кушнер озвучил требование Трампа к Киеву на переговорах в Осло

Axios: Кушнер передал Киеву требование Трампа прекратить удары по НПЗ России

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Джаред Кушнер на переговорах в Осло передал украинской стороне требование президента США Дональда Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомлённый источник.

«Джаред был очень прямолинеен», — охарактеризовал его выступление собеседник издания.

Зять американского президента участвовал во встрече по видеосвязи, так как заболел гриппом и не смог лично приехать на переговоры.

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Напомним, что после переговоров в Осло специальный посланник лидера Соединённых Штатов Стив Уиткофф прибыл в Петербург, где его примет президент РФ Владимир Путин.

Ранее Трамп назвал позором удары Украины по российским НПЗ. В интервью Newsmax он заявил, что атаки затрагивают интересы других стран, зависящих от поставок нефтепродуктов. Особое внимание президент США уделил предприятиям, выпускающим дизельное топливо

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Александра Вишнякова
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