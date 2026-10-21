Встреча Путина и спецпосланника США пройдёт в Константиновском дворце — Ушаков раскрыл детали

Президент РФ Владимир Путин сегодня примет специального посланника лидера Соединённых Штатов Стива Уиткоффа. Подробности текущего дипломатического графика раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Беседа запланирована на первую половину дня в залах Константиновского дворца. С российской стороны к диалогу подключен глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Да, — ответил Ушаков на вопрос о присутствии руководителя фонда. — И переводчики будут».

В то же время состав американской делегации претерпел изменения. Эмиссар США Джаред Кушнер не смог прибыть в Санкт-Петербург. По словам представителя Кремля, причиной отмены его поездки стало ухудшение самочувствия.

«Кушнер, как нам сообщили, приболел, и от поездки воздержался. Его не было, насколько я знаю, и в Норвегии, где Уиткофф встречался с рядом европейских представителей и с Зеленским тоже», — уточнил помощник президента.

Таким образом, Уиткофф проводит раунд консультаций с российским руководством один на один, прибыв в Россию сразу после серии контактов в Европе. Подключение главы РФПИ к процессу указывает на то, что на повестке встречи стоят не только политические аспекты, но и конкретные торгово-экономические вопросы.

Накануне американский представитель провёл переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Норвегии. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам в онлайн-формате. На встрече в Осло США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по дальнейшим шагам по урегулированию конфликта и взаимодействию с Россией.

Тем временем Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского добиваться завершения украинского конфликта, предупредив о возможных тяжёлых последствиях. По его словам, украинское руководство должно проявить заинтересованность в прекращении боевых действий. При этом глава Белого дома не пояснил, какие именно последствия могут наступить в случае отказа Киева от мирного урегулирования. Ранее президент США также выражал недовольство действиями экс-комика и утверждал, что Украина могла заключить соглашение раньше и на более выгодных условиях. Кроме того, американский лидер допускал возможность передачи полномочий по ведению переговоров другому представителю украинской стороны.