Axios: США, Украина и Европа согласовали позицию по контактам с РФ

Переговоры представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии в Осло позволили продвинуть согласование подхода к дальнейшим контактам с Россией. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

«Украина «выдвинула новые идеи и предложения, которые были подробно обсуждены», а стороны, как он утверждает, добились «значимого прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса», — пишет Барак Равид.

Участники переговоров затронули несколько направлений возможного мирного урегулирования: долгосрочные гарантии безопасности для Украины, послевоенное экономическое восстановление страны и формирование европейской системы безопасности, которая обеспечила бы устойчивость в регионе. Следующим этапом станут контакты с Москвой.

Американская сторона намерена представить российскому руководству предложения, обсуждавшиеся с Киевом и европейскими партнёрами, и использовать достигнутые договорённости для подготовки прямых трёхсторонних переговоров, а также более широких международных консультаций.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что переговоры представителей США, Украины и европейских стран в Осло прошли конструктивно и позволили продвинуть обсуждение мирного урегулирования. По словам премьера, участники встречи обсудили территориальные вопросы, возможные санкции против России и гарантии безопасности Украины. Стёре отметил, что американские и европейские представители совместно с украинской стороной проделали значительную работу над ключевыми положениями возможного соглашения.