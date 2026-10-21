Глава Пентагона заявил, что США не меняли условия доступа Киева к Starshield

Власти США не принимали решений об изменении доступа Украины к военной системе спутниковой связи Starshield. Пентагон также не отдавал распоряжений о прекращении предоставления услуг Киеву. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы ничего не отменяли. Есть условия предоставления услуг, которые должны соблюдаться и в отношении которых у Starlink есть возможность принимать решения. С нашей точки зрения, ничего не изменилось. Мы не отдавали никаких распоряжений», — подчеркнул министр.

Хегсет пояснил, что использование спутниковой связи зависит от установленных условий обслуживания. При этом компания Starlink сохраняет возможность самостоятельно принимать решения в рамках этих правил.

Глава Пентагона отдельно отметил, что американское военное ведомство не меняло свою позицию по вопросу предоставления Украине доступа к Starshield. По его словам, никаких новых указаний на этот счёт не поступало.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский допустил восстановление спутниковой связи Starlink на Украине в течение 48 часов. Такое предположение он высказал на пресс-конференции в Осло после разговора с госсекретарём США Марко Рубио. Во время переговоров стороны обсудили доступ к спутниковым услугам, поставки ракет-перехватчиков и обмен разведывательными данными. Экс-комик также сообщил, что Вашингтон возобновил передачу Киеву информации о пусках российских баллистических ракет. Он поблагодарил американскую сторону за восстановление системы раннего предупреждения. При этом ограничения на использование спутниковой связи, по его словам, на тот момент продолжали действовать.