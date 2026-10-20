Дроны ВСУ притихли на трассе в Крым: Военкоры связали затишье с замедлением Starlink

На федеральной трассе Р-280 «Новороссия» резко сократилось число атак украинских беспилотников по автомобилям. За последние двое суток под удар дрона-камикадзе попала всего одна машина, сообщают российские военные Telegram-каналы. Снижение активности ВСУ военкоры связывают с ограничениями работы спутниковой связи Starlink.

«Вторые сутки на трассе более спокойная обстановка. За данный период под удар БПЛА-камикадзе ВС Украины попал всего один транспорт», — пишет военный блогер Владимир Романов.

Трасса Р-280 соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через Мариуполь и Мелитополь. Она играет важную роль в транспортном сообщении с полуостровом. Ранее на отдельных участках магистрали неоднократно фиксировались удары беспилотников по гражданским и грузовым автомобилям.

По мнению российских военкоров, затишье может быть связано с замедлением Starlink, который украинские военные используют для управления ударными беспилотниками на средних дистанциях. Ограничения скорости спутниковой связи способны осложнять наведение таких аппаратов на движущиеся цели.

Проблемы с оборудованием ВСУ начались 14 октября. Украинские военные сообщили, что терминалы Starlink и Starshield стали терять связь при движении со скоростью свыше 160 километров в час. Из-за перебоев пришлось отменить ряд операций с применением дронов.

Позднее Владимир Зеленский признал, что на некоторых участках фронта связь пропадает уже при скорости 130–161 километр в час. По его словам, ограничения затронули в том числе беспилотники средней дальности и аппараты-перехватчики.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке украинского беспилотника на бензовоз на трассе «Новороссия» в Херсонской области. Удар пришёлся по кабине грузовика, при этом цистерна с топливом не пострадала. Власти также предупреждали водителей об опасности дистанционного минирования отдельных участков дороги.

О возможном снижении числа атак на трассу Р-280 после ограничений Starlink говорил и военный корреспондент Евгений Поддубный. По его оценке, перебои спутниковой связи способны затруднить применение украинских беспилотников на значительном удалении от линии фронта. В результате движение по дороге, соединяющей Ростовскую область с Крымом, может стать безопаснее.