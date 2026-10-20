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Опубликовано 20 октября, 15:27

Дроны ВСУ притихли на трассе в Крым: Военкоры связали затишье с замедлением Starlink

Военкоры сообщили о снижении числа атак дронов ВСУ на трассе «Новороссия»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

На федеральной трассе Р-280 «Новороссия» резко сократилось число атак украинских беспилотников по автомобилям. За последние двое суток под удар дрона-камикадзе попала всего одна машина, сообщают российские военные Telegram-каналы. Снижение активности ВСУ военкоры связывают с ограничениями работы спутниковой связи Starlink.

«Вторые сутки на трассе более спокойная обстановка. За данный период под удар БПЛА-камикадзе ВС Украины попал всего один транспорт», — пишет военный блогер Владимир Романов.

Трасса Р-280 соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через Мариуполь и Мелитополь. Она играет важную роль в транспортном сообщении с полуостровом. Ранее на отдельных участках магистрали неоднократно фиксировались удары беспилотников по гражданским и грузовым автомобилям.

По мнению российских военкоров, затишье может быть связано с замедлением Starlink, который украинские военные используют для управления ударными беспилотниками на средних дистанциях. Ограничения скорости спутниковой связи способны осложнять наведение таких аппаратов на движущиеся цели.

Проблемы с оборудованием ВСУ начались 14 октября. Украинские военные сообщили, что терминалы Starlink и Starshield стали терять связь при движении со скоростью свыше 160 километров в час. Из-за перебоев пришлось отменить ряд операций с применением дронов.

Позднее Владимир Зеленский признал, что на некоторых участках фронта связь пропадает уже при скорости 130–161 километр в час. По его словам, ограничения затронули в том числе беспилотники средней дальности и аппараты-перехватчики.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке украинского беспилотника на бензовоз на трассе «Новороссия» в Херсонской области. Удар пришёлся по кабине грузовика, при этом цистерна с топливом не пострадала. Власти также предупреждали водителей об опасности дистанционного минирования отдельных участков дороги.

Зеленский назвал скорость, при которой Starlink «умирает» на фронте
Зеленский назвал скорость, при которой Starlink «умирает» на фронте

О возможном снижении числа атак на трассу Р-280 после ограничений Starlink говорил и военный корреспондент Евгений Поддубный. По его оценке, перебои спутниковой связи способны затруднить применение украинских беспилотников на значительном удалении от линии фронта. В результате движение по дороге, соединяющей Ростовскую область с Крымом, может стать безопаснее.

Больше новостей о ситуации на Украине и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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