От спутников до дороги на Крым: Поддубный рассказал, чем проблемы со Starlink грозят ВСУ

Перебои в работе американской спутниковой системы Starlink у украинских военных могут косвенно повысить безопасность федеральной трассы Р-280 «Новороссия», связывающей Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Такое мнение высказал Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью ИС «Вести».

Военкор объяснил, насколько важную роль американская технология играет в обеспечении связи и применении беспилотников украинской армией. «Нужно понимать, что такое для вооружённых сил Украины Starlink?» — отметил Поддубный, обратив внимание на зависимость современных боевых операций от устойчивого спутникового соединения.

«Отразится косвенно, безусловно. Потому что именно удары по трафику на этой трассе и наносятся при помощи дронов, которые управляются с использованием каналов связи системы Starlink. То есть те дроны, которые сейчас использует противник для организации ударов от Донецка до Геническа, да и до Симферополя, пожалуй, завязаны на управление через систему Starlink», — заметил он.

Поддубный пояснил, что Starlink задействован сразу в нескольких направлениях работы ВСУ. В частности, система обеспечивает защищённую связь между подразделениями, а также позволяет передавать изображение с FPV-дронов и разведывательных беспилотников непосредственно на командные пункты.

При этом ограничения затрагивают прежде всего терминалы, установленные на быстро движущихся аппаратах. По оценке обозревателя, потеря связи на высокой скорости осложняет управление ударными дронами и может облегчить их уничтожение средствами ПВО.

Однако полностью лишить ВСУ возможности наносить дальние удары такие меры не способны, считает Поддубный. Кроме того, по его словам, ограничения Starlink не сказываются на применении украинских безэкипажных катеров в Чёрном море.