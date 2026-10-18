Истребители подняли, но дрон не увидели: Беспилотник залетел в Литву со стороны Польши

Неизвестный летающий объект, предположительно беспилотник, вызвал воздушную тревогу в Литве утром 18 октября. Для его обнаружения военные задействовали истребители НАТО, а позднее в Пасвальском районе обнаружили возможные фрагменты упавшего аппарата. Об этом сообщает литовский телерадиовещатель LRT.

Предполагаемые обломки нашли неподалёку от деревни Юоджёнис. Как рассказал министр обороны Литвы Робертас Каунас, подозрительную цель зафиксировали радиолокационные станции, после чего в небо поднялась авиация Североатлантического альянса.

Однако установить, что именно находилось в воздухе, лётчикам не удалось из-за плохой погоды. По предварительной информации полиции, упавшие фрагменты также могли повредить гражданский автомобиль. Обстоятельства происшествия выясняются.

Каунас предположил, что объект проник в воздушное пространство республики со стороны Польши. Литовские власти уже связались с польскими коллегами для совместного расследования. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс, в свою очередь, призвал проверить версию о возможной диверсии. Принадлежность предполагаемого беспилотника пока не установлена.