Тревога в трёх уездах Литвы: Истребители вылетели на перехват неопознанного БПЛА

В Литве объявили воздушную тревогу сразу в трёх уездах из-за обнаруженного беспилотника. На перехват объекта подняли истребители НАТО, а работу международного аэропорта Каунаса временно приостановили. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

По его словам, тревога затронула Каунасский, Паневежский и Шяуляйский уезды. Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах.

Истребители, базирующиеся на авиабазе Зокняй, засекли неизвестный объект на радарах. Как пояснил Виткаускас, для определения дальнейших действий военным требовалось установить визуальный контакт с беспилотником.

Примерно через час после объявления тревогу отменили. По информации литовских ведомств, объект двигался в направлении Латвии.