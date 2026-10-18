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Опубликовано 18 октября, 09:22

Тревога в трёх уездах Литвы: Истребители вылетели на перехват неопознанного БПЛА

В Литве подняли истребители НАТО из-за беспилотника и закрыли аэропорт Каунаса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos

В Литве объявили воздушную тревогу сразу в трёх уездах из-за обнаруженного беспилотника. На перехват объекта подняли истребители НАТО, а работу международного аэропорта Каунаса временно приостановили. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

По его словам, тревога затронула Каунасский, Паневежский и Шяуляйский уезды. Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах.

Истребители, базирующиеся на авиабазе Зокняй, засекли неизвестный объект на радарах. Как пояснил Виткаускас, для определения дальнейших действий военным требовалось установить визуальный контакт с беспилотником.

Примерно через час после объявления тревогу отменили. По информации литовских ведомств, объект двигался в направлении Латвии.

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А ранее Польша в очередной раз подняла в воздух военную авиацию на фоне заявлений об активности России, а позднее вернула истребители на аэродромы. По данным СМИ, один лётный час F-16 обходится стране в 76–77 тысяч злотых, или около 21 тысячи долларов.

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Андрей Бражников
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