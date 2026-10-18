Космическая цена тревоги: Польша вновь подняла истребители из-за ударов по Украине

Польша в очередной раз подняла в воздух военную авиацию на фоне заявлений об активности России, а позднее вернула истребители на аэродромы. Об этом сообщил Правительственный центр безопасности республики.

Первоначальное предупреждение направили жителям Люблинского воеводства. В сообщении говорилось, что в воздушном пространстве Польши действует военная авиация.

Позднее ведомство сообщило: «Внимание... На территории Польши угрозы нет».

Ранее портал NaTemat писал, что регулярные вылеты польских истребителей на фоне активности российской авиации в связи с событиями на Украине обходятся бюджету страны дорого. По данным издания со ссылкой на сведения Министерства национальной обороны и ответы на парламентские запросы, один лётный час F-16 стоит 76–77 тысяч злотых, или около 21 тысячи долларов.