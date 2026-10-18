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Опубликовано 18 октября, 08:49

Космическая цена тревоги: Польша вновь подняла истребители из-за ударов по Украине

Польша вновь подняла истребители из-за тревоги на Украине по космической цене

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Польша в очередной раз подняла в воздух военную авиацию на фоне заявлений об активности России, а позднее вернула истребители на аэродромы. Об этом сообщил Правительственный центр безопасности республики.

Первоначальное предупреждение направили жителям Люблинского воеводства. В сообщении говорилось, что в воздушном пространстве Польши действует военная авиация.

Позднее ведомство сообщило: «Внимание... На территории Польши угрозы нет».

Ранее портал NaTemat писал, что регулярные вылеты польских истребителей на фоне активности российской авиации в связи с событиями на Украине обходятся бюджету страны дорого. По данным издания со ссылкой на сведения Министерства национальной обороны и ответы на парламентские запросы, один лётный час F-16 стоит 76–77 тысяч злотых, или около 21 тысячи долларов.

Польша поднимала авиацию из-за якобы активности ВС России на Украине
Польша поднимала авиацию из-за якобы активности ВС России на Украине

Тем временем Польша подумывает изменить порядок применения оружия против объектов, которые входят в её воздушное пространство со стороны России. Замминистра национальной обороны Цезарий Томчик считает, что пилотам нужно разрешить открывать огонь без предварительного визуального опознания цели.

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Андрей Бражников
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