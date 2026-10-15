Польша поднимала авиацию из-за якобы активности ВС России на Украине

Военная авиация совершила вылеты в воздушном пространстве Польши на фоне действий российских сил на Украине. Об этом сообщило оперативное командование польских вооружённых сил.

«Операции военного авиационного флота в польском воздушном пространстве <...> завершены, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения вернулись к стандартной оперативной деятельности», — говорится в сообщении.

При этом командование уточнило, что никто не нарушал воздушное пространство Польши.

Портал NaTemat ранее обращал внимание на стоимость подобных вылетов для польского бюджета. По данным Минобороны республики и его ответам на парламентские запросы, час полёта истребителя F-16 обходится в 76–77 тысяч злотых. Это около 21 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что Польша намерена изменить порядок применения оружия против объектов, которые входят в её воздушное пространство со стороны России. Замминистра национальной обороны Цезарий Томчик заявил, что пилотам разрешат открывать огонь без предварительного визуального опознания цели. Решение сможет принять сам лётчик или оперативное командование на основе показаний радара. Действующий порядок требует от пилота сначала приблизиться к объекту и установить, что это за цель.