Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 14:43

«Это не случайность»: В Польше увидели «российский след» в нападении на местную школу

Качиньский заподозрил Россию в причастности к нападению на школу в Польше

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заподозрил Москву в причастности к нападению на местную школу, назвав произошедшее возможным проявлением «гибридной войны». С таким заявлением политик выступил в соцсети X.

«Это явно не случайность», — написал он.

Качиньский допустил, что за атаками может стоять Россия. При этом никаких доказательств своих обвинений он не предоставил.

Одновременно глава ПиС раскритиковал премьер-министра Дональда Туска, обвинив его правительство в попытке использовать трагедию и гибель человека ради политической выгоды.

Туск созвал экстренное совещание из-за нападений в школах Польши
Туск созвал экстренное совещание из-за нападений в школах Польши

Напомним, в польском городе Остроленка произошло нападение с ножом в учебном заведении. Не менее семи человек получили ранения. Среди пострадавших — учащиеся и преподавательница. По предварительным данным, до полудня молодой человек достал нож и начал нападать на людей в здании. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. После нападения фигурант покинул учебное заведение. Полиция начала поиски и вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний учащийся этой же школы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar