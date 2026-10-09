«Это не случайность»: В Польше увидели «российский след» в нападении на местную школу

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заподозрил Москву в причастности к нападению на местную школу, назвав произошедшее возможным проявлением «гибридной войны». С таким заявлением политик выступил в соцсети X.

«Это явно не случайность», — написал он.

Качиньский допустил, что за атаками может стоять Россия. При этом никаких доказательств своих обвинений он не предоставил.

Одновременно глава ПиС раскритиковал премьер-министра Дональда Туска, обвинив его правительство в попытке использовать трагедию и гибель человека ради политической выгоды.

Напомним, в польском городе Остроленка произошло нападение с ножом в учебном заведении. Не менее семи человек получили ранения. Среди пострадавших — учащиеся и преподавательница. По предварительным данным, до полудня молодой человек достал нож и начал нападать на людей в здании. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. После нападения фигурант покинул учебное заведение. Полиция начала поиски и вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний учащийся этой же школы.