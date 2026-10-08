Туск созвал экстренное совещание из-за нападений в школах Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание с министрами и руководителями силовых структур после двух нападений с ножом в учебных заведениях Мазовецкого воеводства. За два дня одна сотрудница школы погибла, ещё 11 человек получили ранения. Об этом сообщает польский телеканал TVP Info.

Срочную встречу назначили на 13:00 по местному времени (14:00 мск) 8 октября. К обсуждению привлекли глав МВД, министерств цифровизации, образования и здравоохранения, а также координатора спецслужб и главного коменданта полиции. Власти намерены обсудить меры по предотвращению подобных преступлений.

Поводом стало нападение в начальной школе населённого пункта Лещидул-Новины. Утром 8 октября туда пришёл 15-летний бывший ученик и ранил трёх сотрудников. 37-летнюю работницу школы спасти не удалось. Директор и преподаватель получили травмы при попытке остановить подростка. Нападавшего задержали.

Днём ранее Life.ru сообщал о нападении с ножом в техникуме польского города Остроленка. Тогда 19-летний учащийся ранил девять человек, включая пятерых студентов и двух преподавателей. После нападения он попытался скрыться, однако вскоре его задержали. Позднее выяснилось, что в рюкзаке подозреваемого находилось самодельное взрывное устройство, которое не сработало.

Кроме того, 7 октября правоохранители предотвратили ещё одно возможное нападение в городе Серпц. Там задержали 17-летнего подростка, который угрожал устроить расправу в школе. При нём обнаружили два ножа, а в электронных устройствах — поисковые запросы, связанные с подготовкой насильственного преступления.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении школьницы с ножом на учащихся в Стамбуле. Инцидент произошёл 6 октября в районе Башакшехир. Одна ученица погибла, ещё семь детей получили ранения. Предполагаемую нападавшую задержали, а занятия в школе временно приостановили. Для учащихся и родителей организовали психологическую помощь.