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Опубликовано 6 октября, 18:45

В Стамбуле школьница погибла после нападения с ножом в школе

Обложка ©   Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

Обложка ©   Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

В Стамбуле одна школьница погибла и ещё семь учеников пострадали после нападения с ножом в учебном заведении района Башакшехир. Об этом сообщил министр образования Турции Юсуф Текин. Инцидент произошёл утром 6 октября. По данным турецких властей, в результате нападения ранения получили восемь учеников, всех их доставили в больницы.

«Одна из школьниц, несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице», — сообщил Текин.

Предполагаемую нападавшую задержали. По информации местных СМИ, речь идёт о 15-летней ученице другого учебного заведения.

В школе, где произошло ЧП, занятия приостановили на 6 и 7 октября. Для учеников, родителей и педагогов организовали психологическую помощь.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Канске семиклассница с ножом напала на учительницу перед школьной линейкой. Девочка сначала распылила в лицо педагогу содержимое перцового баллончика, а затем достала нож. Нападение удалось остановить благодаря вмешательству женщины, находившейся в школе.

Больше новостей о резонансных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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