Два человека погибли и около 35 пострадали при стрельбе на вечеринке в США

Два человека погибли и около 35 пострадали в результате стрельбы на уличной вечеринке в городе Виенна американского штата Джорджия. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы штата.

Инцидент произошёл около 01:25 по местному времени. В этот момент сотрудники офиса шерифа округа Дули патрулировали район, где проходила массовая вечеринка, когда раздались выстрелы.

Двух человек обнаружили погибшими непосредственно на месте происшествия. Ещё около 35 участников мероприятия получили различные травмы и были доставлены в несколько больниц.

Расследованием занимается Бюро расследований Джорджии. Специалисты проводят вскрытие тел погибших и устанавливают обстоятельства, при которых на вечеринке началась стрельба. Мотив произошедшего на данный момент неизвестен.

Ранее Life.ru сообщал, что в другом городе Джорджии две группы подростков устроили перестрелку во время празднования дня рождения. Тогда в парке Мейкона ранения получили 12 подростков. По данным местного шерифа, конфликт между двумя компаниями быстро перерос в стрельбу.