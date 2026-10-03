Два человека погибли при стрельбе в торговом центре Лос-Анджелеса

Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре Лос-Анджелеса. О происшествии в районе Нортридж сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошёл в пятницу недалеко от Калифорнийского университета. Около 23:00 по местному времени полиция получила вызов из-за нарушения тишины, однако после прибытия сотрудники услышали выстрелы.

К зданию стянули машины скорой помощи и пожарной службы. Подробностей о других возможных пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего также не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Луизиане задержали 25-летнего учителя Кайла Делейни. Его подозревают в стрельбе по двум мужчинам в городе Дональдсонвилл. По версии следствия, педагог приехал туда, где находились потерпевшие, вышел из машины и несколько раз выстрелил в их сторону. Оба получили ранения. В одного из мужчин попало несколько пуль. Был ли Делейни знаком с пострадавшими, пока не установлено.