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26 августа, 03:22

В семейной ссоре со стрельбой и пожаром в США погибли восемь человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

В американском городе Биллингс в штате Монтана произошла стрельба, за которой последовал пожар. В результате погибли восемь человек, среди них четыре ребёнка. Об этом сообщили власти штата.

Полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в воскресенье. Когда сотрудники приехали на место, здание уже горело. Об этом сообщает ABC News.

«Мы считаем, что всё началось с семейной ссоры», — заявил шериф округа Йеллоустоун Кент О'Доннелл.

Полицейские задержали подозреваемого на заднем дворе дома. По данным следствия, до приезда сотрудников полиции он успел ранить себя. Позже мужчина умер в больнице. Причину пожара установят позже. Расследованием занимаются окружные и федеральные службы, а также полиция Биллингса.

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Ранее стрельба произошла в парке города Лексингтон в штате Кентукки. Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и причины нападения.

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Лия Мурадьян
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