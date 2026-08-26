В семейной ссоре со стрельбой и пожаром в США погибли восемь человек

В американском городе Биллингс в штате Монтана произошла стрельба, за которой последовал пожар. В результате погибли восемь человек, среди них четыре ребёнка. Об этом сообщили власти штата.

Полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в воскресенье. Когда сотрудники приехали на место, здание уже горело. Об этом сообщает ABC News.

«Мы считаем, что всё началось с семейной ссоры», — заявил шериф округа Йеллоустоун Кент О'Доннелл.

Полицейские задержали подозреваемого на заднем дворе дома. По данным следствия, до приезда сотрудников полиции он успел ранить себя. Позже мужчина умер в больнице. Причину пожара установят позже. Расследованием занимаются окружные и федеральные службы, а также полиция Биллингса.

Ранее стрельба произошла в парке города Лексингтон в штате Кентукки. Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и причины нападения.