В Кентукки один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в парке
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Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир.
Инцидент произошёл на территории городского парка. На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Информацию о последствиях происшествия приводит местный телеканал Fox56. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Данные о состоянии пострадавших и причинах стрельбы пока не приводятся.
«Пятеро, я полагаю, получили ранения и, по всей вероятности, один скончался», — заявил Бешир.
В начале августа в американском Айдахо три человека погибли при стрельбе возле ресторана, ещё как минимум двое получили ранения. Инцидент произошёл в городе Твин-Фоллс. В июле в США за праздничные выходные ко Дню независимости произошло почти рекордное число случаев массовой стрельбы. За этот период погибли 100 человек, ещё 340 получили ранения.
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