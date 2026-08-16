В Кентукки один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в парке

Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир.

Инцидент произошёл на территории городского парка. На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Информацию о последствиях происшествия приводит местный телеканал Fox56. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Данные о состоянии пострадавших и причинах стрельбы пока не приводятся.

«Пятеро, я полагаю, получили ранения и, по всей вероятности, один скончался», — заявил Бешир.