В Мичигане убиты пять человек, подозреваемый найден мёртвым

Пять человек погибли, ещё один получил ранения в американском штате Мичиган. Предполагаемый участник серии преступлений также был найден мёртвым, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранителей.

Полиция прибыла в один из домов после сообщения о стрельбе. Там обнаружили трёх погибших и раненого, которого госпитализировали.

Во время поисков 39-летнего Чеда Хикмана силовики нашли ещё одного погибшего в другом доме. Позже автомобиль подозреваемого обнаружили в лесистой местности у озера Уитлок.

Машина привела правоохранителей к телу Хикмана и ещё одного погибшего. Таким образом, общее число погибших в произошедшем составило шесть человек, включая самого подозреваемого.

Ранее в Массачусетсе 17-летнего Арджуна Аравинда обвинили в убийстве матери и 14-летнего брата. По данным следствия, подросток перед трагедией искал в интернете и ChatGPT идеи для мрачных историй об убийстве членов своей семьи, после чего был задержан в машине матери.