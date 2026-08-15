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15 августа, 06:10

В Мичигане убиты пять человек, подозреваемый найден мёртвым

Обложка © Полиция штата Мичиган

Обложка © Полиция штата Мичиган

Пять человек погибли, ещё один получил ранения в американском штате Мичиган. Предполагаемый участник серии преступлений также был найден мёртвым, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранителей.

Полиция прибыла в один из домов после сообщения о стрельбе. Там обнаружили трёх погибших и раненого, которого госпитализировали.

Во время поисков 39-летнего Чеда Хикмана силовики нашли ещё одного погибшего в другом доме. Позже автомобиль подозреваемого обнаружили в лесистой местности у озера Уитлок.

Машина привела правоохранителей к телу Хикмана и ещё одного погибшего. Таким образом, общее число погибших в произошедшем составило шесть человек, включая самого подозреваемого.

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Дарья Денисова
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