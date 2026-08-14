Сценарий убийства написал ChatGPT: 17-летний подросток расправился с семьёй по подсказке ИИ

В американском штате Массачусетс 17-летнего Арджуна Аравинду обвинили в убийстве матери и младшего брата — 45-летней Судхи Венкатесан и 14-летнего Сиддхарта. Об этом рассказали местные правоохранители, на которых ссылается NBC News.

Тела нашли прямо в доме семьи. Тело мальчика лежало на первом этаже, женщину обнаружили в подвале. Тревогу подняли после того, как в жилище не смог попасть репетитор — тогда встревоженный отец семейства, который был на работе, обратился в полицию.

По данным окружного прокурора Мариан Райан, перед расправой подросток обращался к ChatGPT, чтобы продумать детали преступления и оформить их в виде готического романа. Аравинду задержали почти сразу после того, как нашли погибших, — он был за рулём машины своей матери. Теперь ему грозит суд без возможности выйти под залог: юношу обвиняют в двойном убийстве, нападении на близких и угоне автомобиля.

Также ранее в Канаде женщина обвинила ChatGPT в гибели своей 24-летней дочери. Кристи Кэрриер подала иск против OpenAI и её главы Сэма Альтмана. По её словам, дочь Элис неоднократно писала чат-боту о мыслях о самоубийстве, но система безопасности так и не распознала угрозу. Мать утверждает, что бот заменил девушке доверенного собеседника, друга и даже терапевта, хотя не мог безопасно общаться с её ребёнком.