За выходные на День независимости в США от стрельбы погибли 100 человек

В Соединённых Штатах за минувшие праздничные выходные, посвящённые Дню независимости, жертвами огнестрельного оружия стали 100 человек, ещё 340 получили ранения. Об этом сообщила правозащитная организация Gun Violence Archive.

Всего за три дня в стране зафиксировали 20 инцидентов с массовой стрельбой. Этот показатель стал максимальным с 2021 года. В организации уточнили, что приведённые цифры носят предварительный характер и впоследствии могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

«В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы – 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные – 100 убитых, 340 пострадавших», — говорится в сообщении организации в X.

Ранее сообщалось, что в Чикаго пассажирский лайнер авиакомпании Delta Air Lines при заходе на посадку столкнулся с фейерверком, запущенным в честь 250-летия США. Экипаж зафиксировал сильный хлопок под самолётом, однако посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал. По данным полиции, пиротехнический снаряд повредил внешнее покрытие воздушного судна. В целях безопасности авиакомпания вывела борт из эксплуатации для проведения технической проверки.