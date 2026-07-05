Бруклинский мост загорелся из-за фейерверков ко Дню независимости США

В Нью-Йорке во время праздничного фейерверка по случаю Дня независимости США на участке Бруклинского моста возникло возгорание. По данным New York Post, пламя появилось после того, как с конструкции запускали салюты в рамках шоу Macy’s над Ист-Ривер.

На видео видно, как над частью моста поднимается плотный дым, а рядом продолжают взрываться пиротехнические заряды. На кадрах также заметны несколько очагов огня, возникших на пролётах сооружения. Очевидцы рассказали, что сначала они приняли происходящее за часть постановочного эффекта, однако затем увидели пламя.

По наблюдениям журналиста издания, несколько очагов пламени самостоятельно затухли примерно через минуту после появления. Информация о возможных повреждениях моста на данный момент не уточняется. Представители пожарной службы Нью-Йорка и городского департамента транспорта оперативных комментариев не предоставили.

Ранее на трассе Ереван – Севан в Армении после удара молнии рухнул мост. В результате инцидента были повреждены три автомобиля. Пострадавших нет. На месте работаюли спасатели и полиция.