В Израиле задержали подозреваемых в убийстве лидера «кавказской мафии» Юшваева

Нескольких подозреваемых в убийстве предпринимателя Яниса Юшваева задержали в израильском городе Хадера. Спецоперацию провели бойцы подразделения «Ямам», сообщили в пресс-службе полиции Израиля.

По данным ведомства, правоохранители задержали мужчин спустя несколько часов после начала операции. Полиция доставила их на допрос и продолжила следственные действия.

«Бойцы специального подразделения «Ямам» несколько часов назад в Хадере задержали подозреваемых в причастности к убийству, которое произошло в воскресенье в Кейсарии», — говорится в заявлении.

Юшваев погиб 23 августа после стрельбы на автозаправке в Кейсарии. Полиция сразу начала масштабные поиски стрелявшего. Правоохранители выставили блокпосты и организовали проверки в районе.

Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что правоохранители считали Юшваева лидером так называемой кавказской мафии в Израиле. Адвокат предпринимателя отвергал эту версию. В последние годы Юшваев несколько раз попадал под арест, а его имя фигурировало в серьёзных расследованиях. При этом существенных обвинений ему не предъявляли.

Напомним, неизвестный в маске, которая имитировала лицо пожилого человека, расстрелял Юшваева у входа в кафе. Нападавший поджидал предпринимателя возле заведения. После первых выстрелов он открыл огонь по людям, которые находились рядом с Юшваевым, а затем скрылся.