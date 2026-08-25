В Израиле задержали подозреваемых в убийстве лидера «кавказской мафии» Юшваева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Нескольких подозреваемых в убийстве предпринимателя Яниса Юшваева задержали в израильском городе Хадера. Спецоперацию провели бойцы подразделения «Ямам», сообщили в пресс-службе полиции Израиля.
По данным ведомства, правоохранители задержали мужчин спустя несколько часов после начала операции. Полиция доставила их на допрос и продолжила следственные действия.
«Бойцы специального подразделения «Ямам» несколько часов назад в Хадере задержали подозреваемых в причастности к убийству, которое произошло в воскресенье в Кейсарии», — говорится в заявлении.
Юшваев погиб 23 августа после стрельбы на автозаправке в Кейсарии. Полиция сразу начала масштабные поиски стрелявшего. Правоохранители выставили блокпосты и организовали проверки в районе.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что правоохранители считали Юшваева лидером так называемой кавказской мафии в Израиле. Адвокат предпринимателя отвергал эту версию. В последние годы Юшваев несколько раз попадал под арест, а его имя фигурировало в серьёзных расследованиях. При этом существенных обвинений ему не предъявляли.
Напомним, неизвестный в маске, которая имитировала лицо пожилого человека, расстрелял Юшваева у входа в кафе. Нападавший поджидал предпринимателя возле заведения. После первых выстрелов он открыл огонь по людям, которые находились рядом с Юшваевым, а затем скрылся.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.