В США «лучшего нового учителя года» задержали после стрельбы
Кайл Делейни. Обложка © Ascension Parish Sheriff’s Office
В американском штате Луизиана задержали 25-летнего учителя Кайла Делейни, которого подозревают в стрельбе по двум мужчинам в городе Дональдсонвилл. Данную информацию передаёт New York Post.
По версии следствия, педагог приехал туда, где находились потерпевшие, вышел из автомобиля и несколько раз выстрелил в их сторону. Оба получили ранения, причём в одного из мужчин попало несколько пуль. Был ли Делейни знаком с пострадавшими, пока не установлено.
Молодому человеку предъявили обвинения в покушении на убийство, незаконном применении оружия и умышленном повреждении чужого имущества. После задержания его поместили под стражу. Другие обстоятельства произошедшего расследуются.
Делейни работал в школе города Гонзалес. По итогам 2024–2025 учебного года ему присудили звание «Лучший новый учитель года» школьного округа. Такая награда предназначена для педагога, показавшего наиболее заметные результаты в первый год преподавания.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне вооружённый мужчина открыл огонь в холле отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие с американским президентом Дональдом Трампом. Стрельбу устроил Коул Аллен из Торранса, штат Калифорния. 31-летний мужчина оказался школьным учителем. В декабре прошлого года педагог получил звание «Учитель месяца» в округе Лос-Анджелес.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.