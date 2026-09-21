В США «лучшего нового учителя года» задержали после стрельбы

В американском штате Луизиана задержали 25-летнего учителя Кайла Делейни, которого подозревают в стрельбе по двум мужчинам в городе Дональдсонвилл. Данную информацию передаёт New York Post.

По версии следствия, педагог приехал туда, где находились потерпевшие, вышел из автомобиля и несколько раз выстрелил в их сторону. Оба получили ранения, причём в одного из мужчин попало несколько пуль. Был ли Делейни знаком с пострадавшими, пока не установлено.

Молодому человеку предъявили обвинения в покушении на убийство, незаконном применении оружия и умышленном повреждении чужого имущества. После задержания его поместили под стражу. Другие обстоятельства произошедшего расследуются.

Делейни работал в школе города Гонзалес. По итогам 2024–2025 учебного года ему присудили звание «Лучший новый учитель года» школьного округа. Такая награда предназначена для педагога, показавшего наиболее заметные результаты в первый год преподавания.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне вооружённый мужчина открыл огонь в холле отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие с американским президентом Дональдом Трампом. Стрельбу устроил Коул Аллен из Торранса, штат Калифорния. 31-летний мужчина оказался школьным учителем. В декабре прошлого года педагог получил звание «Учитель месяца» в округе Лос-Анджелес.