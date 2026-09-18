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Опубликовано 18 сентября, 08:55

Шесть учеников погибли при стрельбе в школе на Филиппинах, ещё 17 ранены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tuzla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tuzla

Шесть учеников погибли и ещё 17 получили серьёзные ранения при стрельбе в школе на юге Филиппин. Такие уточнённые данные приводит Министерство социального обеспечения и развития страны.

Трагедия произошла в Национальной средней школе Банга в провинции Южный Котабато на острове Минданао. После случившегося занятия во всех школах муниципалитета приостановили.

По предварительным данным, стрельбу устроил один из учащихся. Предполагаемый нападавший мёртв, обстоятельства и мотив произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее местные власти сообщали о меньшем числе жертв и пострадавших. По данным Reuters, предполагаемым стрелком был 16-летний подросток, который после нападения покончил с собой.

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Устроивший стрельбу в школе в Таиланде сперва убил своих бабушку и дедушку

Это уже как минимум третья смертельная стрельба в филиппинских учебных заведениях за последние три месяца. В июне при нападении на школу в Таклобане погибли не менее трёх учеников, около 20 были ранены. В августе ученик Ateneo de Zamboanga University застрелил своего сверстника.

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Никита Никонов
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