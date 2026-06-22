Три человека погибли в результате стрельбы в школе на Филиппинах

На Филиппинах подросток открыл стрельбу в старшей школе Сан-Хосе в городе Таклобан. В результате трагедии погибли три человека, ещё пятеро ранены. Об этом пишет портал Inquirer со ссылкой на полицию.

На данный момент один из нападавших задержан — он несовершеннолетний и уже раньше имел проблемы с законом. А вот второй стрелявший пока на свободе, полиция его разыскивает.

Раненых отвезли в больницы. Имена погибших и пострадавших пока не называются. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии.