Три человека погибли в результате стрельбы в школе на Филиппинах
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На Филиппинах подросток открыл стрельбу в старшей школе Сан-Хосе в городе Таклобан. В результате трагедии погибли три человека, ещё пятеро ранены. Об этом пишет портал Inquirer со ссылкой на полицию.
На данный момент один из нападавших задержан — он несовершеннолетний и уже раньше имел проблемы с законом. А вот второй стрелявший пока на свободе, полиция его разыскивает.
Раненых отвезли в больницы. Имена погибших и пострадавших пока не называются. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии.
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