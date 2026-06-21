Помимо мачете, у 19-летнего убийцы из ТЦ Краснодара было восемь ножей и пять СВУ

Напавший на ТЦ в Краснодаре убил женщину ударом мачете по голове. По данным SHOT, 19-летний Григорий, помимо орудия убийства, мог иметь при себе целый арсенал: до восьми ножей и пять самодельных взрывных устройств.

Инцидент в West Mall начался с того, что молодой человек проник в здание через ресторан на первом этаже, где не было установлено рамок металлоискателя. Для отвлечения внимания он сделал заказ в ресторане, а затем укрылся в туалете. Там он сменил одежду, достал нож и вышел, совершив нападение на людей.

После того, как он бросил петарду, Григорий переместился на второй этаж. Там он совершил убийство 41-летней женщины, нанеся ей удар мачете по голове. Затем 19-летний подозреваемый поднялся на третий этаж и бросил пиротехническое изделие в детский центр «Город детей», что вызвало возгорание. Нападавшего задержали очевидцы.

Напомним, нападение произошло накануне. Парень ранил охранника, беременную и ещё четырёх человек. На вопрос об основном мотиве он заявил, что ему «жизнь надоела». Возбуждено уголовное дело. Григорию грозит до 20 лет колонии.