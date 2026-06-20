«Признаю, раскаиваюсь»: Напавший с ножом на людей в ТЦ Краснодара дал показания

Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого в резне в краснодарском торговом центре West Mall. 19-летний молодой человек признал вину в убийстве и покушении на убийство и заявил о раскаянии.

«Да, признаю, раскаиваюсь», – сказал фигурант в ответ на вопрос следователя.

Следственные действия с задержанным. Видео © Telegram / Следком

Как сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю, молодой человек задержан. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – убийство (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 20 июня 2026 года фигурант, находясь в ТЦ на улице Западного Обхода, нанёс ножевые ранения нескольким посетителям. В результате от полученных повреждений скончалась 41-летняя женщина, ещё несколько человек госпитализированы.

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Для расследования создана группа из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального управления СК. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, судебно-психиатрическую и экспертизу холодного оружия. Правоохранители продолжают устанавливать мотивы совершённых преступлений.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил гибель женщины и госпитализацию ещё пяти человек в результате нападения в ТЦ West Mall. Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства случившегося, состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Глава региона выразил соболезнования близким погибшей.