Бастрыкин взял на контроль дело о нападении в краснодарском ТЦ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о происшествии в краснодарском торговом центре, где молодой человек напал с ножом на посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Соответствующее поручение было адресовано руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову. Ему предстоит доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Дело на контроле в центральном аппарате ведомства.