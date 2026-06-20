Бастрыкин взял на контроль дело о нападении в краснодарском ТЦ
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о происшествии в краснодарском торговом центре, где молодой человек напал с ножом на посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Соответствующее поручение было адресовано руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову. Ему предстоит доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Дело на контроле в центральном аппарате ведомства.
Напомним, в краснодарский ТЦ West Mall злоумышленник явился с мачете и намерением убивать людей. Перед атакой он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Губернатор подтвердил гибель одной женщины и ранение ещё пяти человек. Нападавшего скрутили очевидцы в детской игровой зоне, после чего его задержали.
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