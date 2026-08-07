Устроивший стрельбу в школе в Таиланде сперва убил своих бабушку и дедушку

Устроивший стрельбу в школе в Таиланде застрелил своих бабушку и дедушку в их доме, прежде чем отправиться убивать детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию королевства.

Отмечается, что злоумышленник в ходе нападения произвёл 26 выстрелов. Другие обстоятельства произошедшего и возможные мотивы нападавшего уточняются.

7 августа 2026 года в школе Тепсирин в провинции Нонтхабури (Таиланд) произошла стрельба, в результате которой, по официальным данным, погибли семь человек: трое учителей, трое учеников и сам нападавший — ученик этой школы, использовавший пистолет своего деда. Ещё 15 человек получили ранения, двое из них — в тяжёлом состоянии.