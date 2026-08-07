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7 августа, 07:04

Устроивший стрельбу в школе в Таиланде сперва убил своих бабушку и дедушку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Устроивший стрельбу в школе в Таиланде застрелил своих бабушку и дедушку в их доме, прежде чем отправиться убивать детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию королевства.

Отмечается, что злоумышленник в ходе нападения произвёл 26 выстрелов. Другие обстоятельства произошедшего и возможные мотивы нападавшего уточняются.

Три человека погибли в результате стрельбы в школе на Филиппинах
Три человека погибли в результате стрельбы в школе на Филиппинах

7 августа 2026 года в школе Тепсирин в провинции Нонтхабури (Таиланд) произошла стрельба, в результате которой, по официальным данным, погибли семь человек: трое учителей, трое учеников и сам нападавший — ученик этой школы, использовавший пистолет своего деда. Ещё 15 человек получили ранения, двое из них — в тяжёлом состоянии.

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Владимир Озеров
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