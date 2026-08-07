Застреливший шесть человек в школе Таиланда ученик покончил с собой

Ученик, открывший огонь на территории школы в таиландской провинции Нонтхабури, покончил с собой. Число погибших при стрельбе выросло до семи. Новые детали трагедии сообщила местная газета Khaosod.

Среди жертв оказались трое преподавателей и трое учащихся. Седьмым погибшим стал ученик, который открыл огонь, а затем покончил с собой. Ещё 15 человек получили ранения и были доставлены в больницы. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

До этого сообщалось о гибели двух учителей, однако по мере работы экстренных служб количество жертв увеличилось. Информацию о состоянии остальных госпитализированных пока не раскрывают.

Полиция продолжает расследование и устанавливает мотивы нападения. Правоохранителям также предстоит выяснить, как оружие попало на территорию учебного заведения.

Ранее Life.ru писал, что при стрельбе в школе провинции Нонтхабури погибли двое учителей. Район учебного заведения оцепили, на месте работали силовики, медики и спасатели. Власти тогда не раскрывали ни личность стрелявшего, ни возможные причины нападения.