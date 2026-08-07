Два человека погибли при стрельбе в школе Таиланда, более 20 получили ранения

В Таиланде произошла стрельба на территории одной из школ в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока. По предварительным данным, погибли два человека, ещё более 20 получили ранения. Об этом сообщает местная газета Khaosod.

По имеющейся информации, жертвами нападения стали двое учителей. По меньшей мере три пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Остальным оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и экстренные службы. Район школы оцеплен, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность стрелявшего. Местным жителям рекомендовали воздержаться от поездок в район инцидента до завершения спецоперации.

Официальные власти Таиланда пока не раскрыли возможные мотивы нападения. Также не сообщается, задержан ли подозреваемый.

По данным Khaosod, информация о числе погибших и пострадавших может уточняться по мере работы следователей и спасателей.

Ранее три человека погибли, ещё как минимум двое получили ранения во время стрельбы в городе Твин-Фоллс американского штата Айдахо. Всё произошло рядом с рестораном In-N-Out Burger. Полиция квалифицировала случившееся как «инцидент со стрелком».