В США две группы подростков устроили перестрелку в парке, ранены 12 человек

Двенадцать подростков пострадали в перестрелке в парке Мейкона, штат Джорджия. Компания приехала туда отмечать 18-летие девушки после того, как участников праздника попросили покинуть арендованный дом. Об этом шериф округа Бибб Дэвид Дэвис рассказал на пресс-конференции.

Вскоре после полуночи в парк пришла другая группа молодых людей. Между компаниями началась перепалка, которая быстро переросла в стрельбу. Камеры наблюдения запечатлели перестрелку. Выстрелы продолжались около 30 секунд, после чего находившиеся в парке начали разбегаться.

Раненых повезли в больницу на частных автомобилях. Среди пострадавших — десять юношей в возрасте от 17 до 19 лет и две 18-летние девушки. Двое раненых находятся в критическом состоянии, остальные — в стабильном. Полиция пока не установила, из-за чего именно вспыхнул конфликт и были ли две компании знакомы до встречи в парке. При этом шериф заявил, что следствие не видит признаков участия раненых в стрельбе.

Задержаний пока нет. Полиция уже определила несколько человек, представляющих интерес для расследования, опросила десять свидетелей и забрала семь автомобилей — четыре машины, на которых раненых отвезли в больницу, и три оставленных в парке. По словам Дэвиса, в ближайшие дни полиция рассчитывает перейти к задержаниям подозреваемых.

А ранее Life.ru писал, что во Львове конфликт между двумя группами молодежи перерос в перестрелку. Во время драки прозвучали выстрелы. Причины столкновения и его последствия пока не сообщаются. Данных о пострадавших также нет. Инцидент произошел у одного из заведений на Лычаковской улице.