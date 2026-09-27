Во Львове потасовка переросла в перестрелку, причины пока неизвестны

По информации издания, участники устроили потасовку, во время которой прозвучали выстрелы. Что стало причиной конфликта и чем закончилась стрельба, пока неизвестно. Данных о пострадавших также нет. Известно, что спор вспыхнул возле одного из заведений на улице Лычаковской.

Ранее в польском Пётркуве-Трыбунальском 15-летний гражданин Украины открыл стрельбу из газового пистолета после конфликта с пассажиром автобуса. В результате происшествия 53-летний мужчина получил ранение руки. По данным полиции, группа украинских подростков устроила беспорядок в общественном транспорте: шумели, разбрасывали еду и другие вещи. 19-летний пассажир сделал им замечание, что вызвало словесный конфликт. Молодой человек с девушкой вышли из автобуса, но подростки последовали за ними. Один из них начал кричать, достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил в сторону 19-летнего пассажира. Тот позвонил отцу. Когда мужчина приехал и попытался догнать стрелявшего, подросток сделал ещё несколько выстрелов и попал ему в правую руку.